Comment résister ? (à la numérisation du vivant)

À rebours de la doxa dominante qui prétend que tout est information, donc numérisable, Miguel Benasayag invite à envisager un mode d’hybridation entre la technique et les organismes qui ne relève pas de l’assimilation. Cela passe par la production d’un nouvel imaginaire, qui intègre la complexité propre au vivant et à la culture. Antoinette Rouvroy se demande comment résister à la préemption algorithmique, véritable entreprise à dé-penser. Les algorithmes imposent une gestion des sociétés sur la base des données que les individus laissent s’échapper. Il s’agit dès lors de s’interroger sur la manière de penser la condition numérique à l’heure du big data et de reprendre le pouvoir.

Miguel Benasayag : philosophe, psychanalyste et chercheur en épistémologique, animateur du collectif « Malgré tout »

Antoinette Rouvroy : chercheuse au FNRS, juriste et philosophe du droit à l’Université de Namur

www.monperecerobot.net