Le successeur de l’homme ! (est-il déjà parmi nous ?)

Et si l’intelligence artificielle était une entité autonome, ayant utilisé la plasticité humaine pour se développer mais en passe de la délaisser pour d’autres formes plus pérennes ? Comment se passera la transmission ? Y aura-t-il cohabitation ou remplacement ? Au départ d’un roman : Le successeur de pierre et d’un essai : Totalement inhumaine, tous deux écrits par le spécialiste de l’intelligence artificielle, enseignant, créateur de la cognitive et écrivain Jean-Michel Truong, nous reviendrons sur le parcours de cette figure majeure et singulière du monde littéraire et entrepreneurial. Plutôt qu’auteur d’anticipation, il se définit comme un balisticien, étudiant la trajectoire et l’impact d’un projectile déjà en marche.

Jean-Michel Truong dialoguera avec Olivier Markowitch, professeur en sécurité informatique à l’Université Libre de Bruxelles et amateur de science-fiction

www.monperecerobot.net