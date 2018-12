Avant de clôturer, de souffler et de nous réincarner en autre chose, nous vous invitons à une brocante où vous pourrez acquérir à prix doux livres, films et objets divers ayant accompagnés le cycle. Et en guise de bouquet final, l’équipe de la Maison du Livre, ses automates et ses robots vous proposent un parcours, déambulatoire et costumé, agrémenté de lectures qui nous ont marqués, interpellés, inquiétés, horrifiés ou amusés sur le futur plus ou moins probable qu’on nous prépare depuis quelques siècles.

www.monperecerobot.net