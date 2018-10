L’Amour et la Révolution avec Yannis Youlountas

◖ Ciné - débat autour du film << l’Amour et La Révolution >>◗

► En cette époque trouble où les rafles de sans papiers deviennent courantes, cela peut être inspirant de voir les luttes en Grèce relatées depuis plusieurs années déjà par Yannis Yolountas.

Réalisateur des documentaires "Ne vivons plus comme des esclaves", "Je lutte donc je suis" et de bien d’autres films, ce dernier sera présent avec nous pour la projection de son dernier film L’Amour et la Révolution ce dimanche 21 octobre au Quai 22.

► D’autres projections à Liège, Bruxelles etc. L’objectif de la tournée est de récolter des fonds afin de soutenir des initiatives solidaires en Grèce (frais de justice de Rouvikonas, besoins vitaux de Notara 26 etc). ✊

Plus d’infos sur les initiatives soutenues :

http://lamouretlarevolution.net/spip.php?rubrique14

► L’entrée est prix libre avec un prix conseillé de 3 euros.

► Un souper végétarien prix libre sera également à disposition des participants. 🍲

► La projection débutera à 19 H mais les portes seront ouvertes à partir de 18 H pour partager un bon repas et déjà entamer le débat.

◖ SYNOPSIS ◗

Dix ans après les premières émeutes, les médias européens prétendent que la cure d’austérité en Grèce a réussi et que le calme est revenu. Ce film prouve le contraire. À Thessalonique, des jeunes empêchent les ventes aux enchères de maisons saisies. En Crète, des paysans s’opposent à la construction d’un nouvel aéroport. À Athènes, un groupe mystérieux inquiète le pouvoir en multipliant les sabotages. Dans le quartier d’Exarcheia, menacé d’évacuation, le cœur de la résistance accueille les réfugiés dans l’autogestion. Un voyage en musique parmi celles et ceux qui rêvent d’amour et de révolution.

http://lamouretlarevolution.net/

flicbook : https://www.facebook.com/events/182853869272486