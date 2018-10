NIEMAND IS ILLEGAAL BENEFI(E)T



3rd BENEFIT FOR PEOPLE WITHOUT PAPERS

The Sillycons (punk)

Raw Peace (Hardcore - punk)

Le Club Durruti (Antifa hip hop)

Stakattak (Post-punk)

HETZE (Punk - hardcore)

SAWT صوت & Exo¬terrism 顯宗法 (Techno)

BiNI (exit 23)

closing Dj’s : Phonetics b2b Antilang (Punk/Ska/Antifa Hiphop - Brussels)

Entrance : Free Contribution

All Profit goes to Coordination des sans-papiers de Belgique

Atelier Serigraphie :

Take a T-shirt ore hoodie

Stickers in dutch

No Borders, No Nations

No Sexism, No Racism, No Homophobia, No Facism