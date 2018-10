Cher(e)s ami(e)s,

Nous avons l’énorme plaisir de vous inviter au « Forum belge pour la Colombie : Jeunesse et mouvements sociaux en défense de la paix », qui aura lieu le 19, 20 et 21 novembre 2018.

Ce dernier vise à valoriser une réflexion locale/globale sur l’implication de la jeunesse dans l’expérience de la mobilisation sociale et de l’activisme dans la recherche et la défense de la paix et de la justice sociale, à partir d’une démarche de solidarité internationale, ainsi que de la créativité de la mobilisation collective dans une perspective multiculturelle et de genre.

Ce, afin de pouvoir contribuer - au travers du partage d’idées et d’expériences, ainsi que d’une écologie des savoirs sur la solidarité internationale -, au travail mené par des jeunes activistes en Colombie, dans le cadre actuel des « post-accords de paix » (à deux ans de leur signature), qui coïncident avec le retour au pouvoir de l’extrême droite et de l’accroissement de la violence envers les mouvements sociaux et populaires, avec un très lourd bilan pour les jeunes leaders sociaux et les communautés organisées.

De ce fait, depuis le secteur des Organisations de Jeunesse, nous voudrions contribuer à élargir la réflexion autour des enjeux liés à la défense de la paix et la démocratie dans une perspective « glocal », à partir de cette activité qui comptera avec la participation de jeunes de différentes associations, collectifs et mouvements sociaux belges et européens.

Nous invitons alors à toutes les personnes, mouvements, collectifs, associations et, de manière large, à tous les secteurs du progressisme en Belgique et en Europe, à participer à cette rencontre en défense des accords de paix en Colombie.

Nous espérons pouvoir compter sur votre participation.

https://www.facebook.com/events/2244092729136723/

Inscription obligatoire sur l’adresse :

projets@projeunes.be