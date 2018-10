Relecture collective et concert anarcho-féministe-queer-antitou

Deux copain.e.s viennent discuter de leurs bouquins publiés ou à paraître ce vendredi 26/10 à l’Agitée*

À 18H, deux (c)anar(d)s présenteront leur BD "Coup deux barres" sur la grossesse non désirée, un projet d’ouvrage sur les discriminations et oppressions et leur nouveau projet de livre pour enfants (mais pas que) parlant du genre. On vous propose une discussion libre autour de ces sujets, et une relecture collective et constructive de la trame de la BD pour enfants pour la rendre plus inclusive, plus anarchiste, plus féministe...

À partir de 20H, pour continuer la soirée, il y aura un concert à l’accordéon pour accompagner des chansons féministes, queers, antitou.

Les enfants sont bienvenus et y’aura de la bouffe vegan !

* * *

*L’Agitée, c’est un nouveau coin anarchiste à Bruxelles.

Pour exister dans cette société, il faudrait soi-disant taper des coudes pour sortir du lot. Se montrer meilleur.e.s que les autres et tout faire pour arriver en haut de l’échelle…ou accepter de rester en bas. Jouer selon les règles du capitalisme, du patriarcat et du racisme, des frontières et des états, dont les perdant.e.s sont désigné.e.s d’avance. Dans ce coin, nous voulons tenter de secouer ces évidences, inverser la tendance et chercher des pistes : « comment faire pour que la liberté de chacun et chacune étende celle des autres à l’infini ? ».

Un coin pour expérimenter de nouvelles pratiques sans chefs et sans rapports marchands.

Un coin pour se filer des infos sur des luttes et résistances, passées ou en cours.

Un coin pour chercher nos propres solutions face aux galères du quotidien.

Un coin pour s’associer et se renforcer avant de repartir à l’assaut de tout ce qui nous enferme.

On peut (bientôt) y emprunter des livres et (déjà) y rencontrer des gens.