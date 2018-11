La dette, les banques et nos logements

L’avancement du capitalisme néolibéral et du système dette nous opprime dans tous les aspects de nos vies : de la privatisation des services publics à la marchandisation des biens et du patrimoine public, en passant par l’augmentation des impôts et la financiarisation des systèmes de retraites et de la sécurité sociale.

Le logement ne fait pas exception : la bulle créée dans le secteur de l’immobilier a éclaté de manière phénoménale affectant en premier lieu les familles les plus pauvres des USA (crise des subprimes) mais aussi de l’espace européen. En Espagne, 800.000 ménages ont perdu leur logement, en Grèce, la BCE exige 135.000 ventes aux enchères de logements d’ici 2021 pour « assainir » les banques.

Les banques : quelles sont leurs responsabilités ? Quels rôles ont-elles joué ? Les dettes privées qu’elles ont octroyé sans limite sont-elles légitimes ?

Les banques continuent d’investir sans scrupule dans l’immobilier et sans changer en substance leur attitudes. Les expulsions se multiplient dans plusieurs pays d’Europe et encore des centaines de milliers de ménages n’ont plus accès au logement, pourtant un droit humain fondamental.

Quelle est la situation dans notre pays et plus spécifiquement à Bruxelles ?

A Bruxelles, trouver un logement digne et abordable pour les ménages à revenus modestes relève du parcours du combattant. En cause : l’augmentation des prix du logement (sur les marchés acquisitif et locatif) et l’appauvrissement de la population (1/3 des Bruxellois vit sous le seuil de pauvreté). Par ailleurs, Bruxelles fait face à une pénurie de logement social : on évalue à plus de 10 ans le temps d’attente pour y accéder, et il faudrait doubler le parc social actuel pour répondre à cette demande. La plupart de ces ménages se retrouve donc contraint de louer des logements trop cher et de mauvaise qualité.

Comment en est-on arrivé là ? Que peut-on imaginer pour construire un avenir plus adapté aux besoins des habitants ?

Venez en parler avec :

Avec Eva Betavatzi du CADTM Belgique

Avec Anne- Sophie Dupont du Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RBDH/BBRoW)

