Ripaille et tenaille, cafe contre les frontières

Tous les premiers mardis du mois, rendez-vous "Ripaille et Tenaille" à

l’Agitée. L’idée est de se voir, se retrouver pour se tenir au courant

de l’actualité des repressions des migrations et des luttes contre les

frontières à 18h, suivi d’un repas à prix libre à 19h pour poursuivre la

discussion de manière plus informelle pour s’échanger les initiatives,

des idées...

Les enfants sont les bienvenus !