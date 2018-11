Apéro des Solidarités

« CRÉONS DES LIENS »

Les Apéros des solidarités sont organisés, une à deux fois par an, à Etterbeek ou à Ixelles dans le but de faire connaître et se rencontrer des initiatives petites ou grandes, mises en œuvre à l’échelle locale afin de rendre le monde plus juste et de prendre soin de la planète.

Cette année, l’Apéro viendra clôturer le mois de la solidarité à Etterbeek et s’inscrit dans la campagne Justice migratoire. L’idée est d’en faire un moment de réflexion et de rencontre autour de la question : comment pouvons-nous continuer à nous mobiliser, à nous engager autour de cette thématique, au-delà de la campagne ?

Vendredi 16 novembre 2018 dès 18h

A l’Espace Senghor (366 chaussée de Wavre, 1040 Etterbeek)

Bus 34, 59, 60, 60, arrêts Jourdan et Étangs

** PROGRAMME **

18h00 : Accueil

18h30 : Introduction

Bernard DE VOS, Délégué général aux droits de l’enfant

Nos histoires hors les murs, une proposition de la Bibliothèque Hergé

19h00 : Tables de discussion

Éducation et langue

Premier accueil et hébergement

Santé et besoins premiers

Action citoyenne

Inclusion

Échanges et culture

et également une table informelle ainsi qu’une table « enfants ».

20h00 : Verre de l’amitié et buffet

Buffet concocté par l’équipe « Récup-Kitchen » de CollectActif

** GRATUIT **

Info : aperodessolidarites@gmail.com

Avec la participation des collectifs, associations et projets : Amoureux, vos papiers !, Animations et Loisirs pour Tous, BruZelle, CollectActif, Communes hospitalières (CNCD 11 11 11), cuistots solidaires, DoucheFLUX, Espace Écrivains Publics, FéBUL, GECS, Justice et Paix, Nti.Ma.-asbl, Our house project, PAG-ASA, Plateforme Citoyenne, SINGA, Voisins solidaires (Ligue des Familles), Wemeett.

Organisé par : citoyennes et citoyens actifs, TransiStore, Etterbeek en Transition, Habitat & Rénovation et Le Senghor - C.C. d’Etterbeek

Dessinateur de la soirée : Yakana

Avec le soutien des services Solidarité internationale, Cohésion sociale, Affaires européennes de la Commune d’Etterbeek et des services Solidarité, Affaires européennes de la Commune d’Ixelles.

Dans le cadre du Mois de la solidarité à Etterbeek et de la Semaine européenne de la démocratie locale - Etterbeek - Ixelles

Visuel : YAKANA