Retour sur la ZAD de l’ULB

Nous vous invitons à rencontrer des ex-occupant.e.s de la ZAD (zone à démarbrer) de l’ULB et des acteurs et actrices de mouvements sur le campus dans les quinze dernières années, ce mercredi 7 novembre à 20h00.

« La zone à démarbrer, dont l’occupation commença en mai 2018 dura deux mois, deux mois pendant lesquels un noyau de lutte et de résistance se créa sur le campus. Mêlant la fête à la politique, le doute et les interrogations diverses à la réalité d’un ennemi à combattre, créant un espace de vie bienvenu dans les espaces de plus en plus cloîtrés de notre monde, la ZAD fut un lieu autogéré, une maison se voulant accueillante pour tous et toutes, pour les amis et les amies. Partant de l’idée d’une commémoration à Mai ’68, l’occupation prit un chemin différent que celui imaginé, et devint de plus en plus réalité à mesure que le temps passait, et que les gens allaient et venaient. Critiquée, réprimée par l’autorité en place, loin d’être idéale, mais surtout trop méconnue, la maison étudiante n’en fut pas moins créatrice de solidarités, d’amitiés, et de luttes anti-autoritaires, anti-fascistes, anti-capitalistes, anarchistes. »

« Et si on jouait ? »

https://mot-lame.com/quelques-notes-en-faveur-de-la-maison-etudiante.html

https://www.levif.be/actualite/belgique/mai-2018-pourquoi-une-zone-a-demarbrer-a-l-ulb/article-opinion-852163.html