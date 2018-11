[projection] La Tragédie des Brigades internationales

Documentaire de Patrick Rotman (2016, 1h40min).

En suivant le déroulé chronologique des trois années de Guerre d’Espagne (1936-1939), des images d’archives – souvent rares – soutenues par le commentaire peu inspirant du réalisateur nous entraîne dans l’épopée des volontaires étrangers, envoyés en Espagne à l’initiative du Komintern pour grossir les rangs du front antifasciste.

Sans se suffire à lui-même, le film a le mérite d’interroger la réalité derrière le mythe des Brigades internationales, qui subjugue encore plus d’un.e libertaire aujourd’hui. On a pas fini d’encensé la lutte héroïque de ces révolutionnaires partis combattre et mourir loin de chez eux, « la solidarité ouvrière en bandoulière » et « la tête hantée par un idéal ». Répondant par dizaines de milliers à l’appel de la « fraternité révolutionnaire », réunis en Espagne sous la direction du Kremlin, les brigadistes seront pourtant utilisés comme une simple main-d’œuvre au service des combinaisons politiques des staliniens.

Comment combattre pour la liberté sans faire le jeu d’un autre ? est une question que nous lancent les brigadistes, du fond des tranchées de la Guerre d’Espagne.