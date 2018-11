EXPOSITION / PROJECTIONS / ATELIERS / REMISE DES PRIX / CONCERT / DJ SET

Dans le cadre de la clôture du Festival Coupe Circuit et de sa programmation « Regards de l’intérieur » - Focus sur le milieu carcéral, nous proposons une journée destinée à rapprocher les citoyen-ne-s libres de celles et ceux qui sont privé-e-s de leurs droits.

13:00 – INTRODUCTION & PROJECTION

Un Monde sans prison de Chloé Branders, Simon Fiasse et Julianne Laffineur - 18 minutes.

14:00 – ATELIERS (au choix)

1 « Dissonances carcérales » - Enregistrement et écoute.

L’atelier propose aux participant.e.s de s’interroger sur la signification de mots très simples, des mots comme « amitié », « punition », « famille »… Des mots à portée universelle. Des mots qui, selon les personnes, recouvrent des réalités, des définitions très différentes. Dans le milieu carcéral, la signification des mots, décrite par les détenu.e.s, à chaud, s’entrechoque de façon dissonante avec celle qu’en donne le dictionnaire Larousse. Cet atelier sonore vous propose à votre tour de confronter vos idées, vos définitions avec celles de femmes et d’hommes privés de liberté.

Atelier organisé par Agence Alter (Marie-Eve Merckx et Manon Legrand). Durée à géométrie variable selon les envies de chacun.e

2 « Non Lieu » - Jeu.

La prison, tout le monde a un avis sur la question mais peu savent ce qu’il se passe réellement à l’intérieur de ses murs. Au travers d’une sorte de jeu de l’oie sur le parcours carcéral, vous entrerez dans la peau d’une personne détenue pour découvrir et vous interroger sur les conditions carcérales en Belgique. Une manière ludique de prendre conscience de la notion d’enfermement et de s’informer objectivement sur un sujet méconnu et abordé souvent avec de nombreux préjugés.

Cette animation d’environ 90 min est proposée par l’asbl CAAP, Concertation des Associations Actives en Prison, regroupant 49 associations actives dans les prisons de Wallonie et de Bruxelles et/ou à la sortie de prison.

3 « L’intervention sociale en prison : entre légitimation de l’institution et positions subversives » - Discussion autour d’extraits de la conférence gesticulée « Taule, errances ».

Ouvertures magnétiques, clés qui grincent, portes qui claquent, cris, odeurs fétides, poignées de mains moites, cris, chocs thermiques, chocs tout court. Bagne, ballon, boîte, cabane, cachot, cage, geôle, gnouf, mitard, plomb, taule, trou, zonzon, prison… Tant à en penser et pourtant… L’ombre reste à l’ombre. Que pouvons-nous en dire ? En rager ? En faire ? Y faire ? Que faire ? échec patent et réussite sordide. Nous le savons, tout le monde le sait, même si parfois on ne croit pas ce que l’on sait. Sommes-nous un rouage de la machine à broyer ? Mais nous y allons, parce qu’elle nous concerne. Elle concerne tout le monde. Alors, il faut inventer comment.

Animation de 50 minutes proposée par Bruxelles Laïque (2 sessions).

4 « Métamorphoses de l’enfermement » - Photographie et dessin

Nous construirons la mise en espace d’un corps travaillé par l’enfermement dans un milieu confiné. Puis nous ferons place à l’imaginaire, en inventant d’autres espaces pour ce corps. Nous regarderons aussi quels sont les lieux qui nous enferment à l’extérieur et comment dessiner leur ouverture. Tout cela en utilisant comme outil l’appareil photographique et comme expression le mouvement, l’observation et l’imaginaire.

Par Despina Psimarnou (F.A.M.D. - Fondation pour l’assistance morale aux détenus) et Milena Bochet (réalisatrice).

15:45 – MISE EN COMMUN & PROJECTION

Ce qui me manque quand je ne peux plus voir loin film collectif réalisé dans la prison de Forest, un atelier mené par Despina (F.A.M.D.) et Milena (25 minutes)

16:30 – TABLE RONDE

« La création artistique en prison / Difficultés, bienfaits et paradoxes ». Avec des extraits de créations sonores venues d’entre les murs.

Intervenant-e-s :

Nathalie Cobbaut (Agence ALTER) - Despina Psimarnou (F.A.M.D.) - Mélanie Bertrand (C.A.A.P.) - Loutfi et Ely (participants de l’atelier théâtre de Forest) -Chloé Branders (UCL)

18:00 – APÉRO DÎNATOIRE

19:00 – CÉRÉMONIE DE CLÔTURE (remise des prix)

20:00 – CONCERT Dago

Issue de la rue et de sa rencontre avec le milieu carcéral, la musique de DAGO crie la libération d’une société enchaînée par le pouvoir et la peur.

21:00 - DJ SET Coline Cornélis

Dans ses sets, coline collectionne les coups de foudre musicaux et les assemble pour esquisser des sortes de voyages. De la saudade portugaise à l’énergie des percussions africaines, des clubs allemands en sueur aux plages tièdes d’Amérique latine... Préparez-vous à une sélection débridée oscillant entre douceur et intensité.

+ Exposition de photographies de Pierre Vanneste & Alex Garrido dans le cadre du projet Alter MediaLab de l’Agence Alter ainsi que les dessins des détenus de la prisons de la prison de Forest, dans le cadre d’un atelier vidéo–lettre organisé par la F.A.M.D. (Fondation pour l’Assistance Morale aux Réservation souhaitée pour les ateliers en envoyant un mail comprenant votre nom + nom(s) atelier(s) à coupecircuit@gsara.be ou via le formulaire.

Détenus).



ENTRÉE GRATUITE

JEUDI 8 NOVEMBRE

LA TENTATION

Rue de Laeken 28, 1000 Bruxelles

Page Facebook de l’événement :

https://www.facebook.com/events/174576343475058/

www.coupecircuit.be