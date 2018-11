Lomé, Lomé... c’est loin Lomé, c’est où Lomé ? Venez découvrir la capitale du Togo, terre tropicale coincée entre le Ghana et le Bénin, le temps d’un brunch, un voyage immobile et culinaire organisé pour l’occasion en partenariat avec l’asbl Tralala (http://www.tralalaasbl.com/).

Le Tour du Monde en 183 assiettes est un projet multiculturel alliant la lutte contre le gaspillage alimentaire et la découverte de l’autre. Menée par l’équipe du MEDEX - Musée Ephémère de l’Exil et une communauté de volontaires toujours plus élargie, le projet se propose de créer un espace de rencontre entre les 183 communautés qui coexistent à Bruxelles. Un premier rendez-vous, culinaire (un brunch par mois) est suivi par une soirée organisée la semaine prochaine présentant les arts et la culture du pays mis à l’honneur. On vous attend nombreux !

Brunch à prix libre (mais conscient).

