Manif gilets jaunes 8/12

‼️ ATTENTION LE RDV A CHANGE‼️

11H SQUARE LUMUMBA (PORTE DE NAMUR)

Rappel :

La manifestation n’est pas autorisée mais tolérée.

Nous tenons donc à rappeler que chacun.e est responsable de ses actes. Dans une association de fait, ce sont les personnes physiques. Le Front Social, à vocation pacifique, ne peut, par définition, être moralement tenu pour responsable d’actes individuels des manifestants.

Faites attention à vous

Depuis le 17 novembre, le mouvement des Gilets Jaunes se développe en France et en Belgique. La gronde contre la hausse des prix des carburants s’est rapidement transformée en une colère contre la précarisation de nos conditions de vie, de travail et contre un système politique injuste qui ne fait que creuser les inégalités.

Depuis plusieurs décennies les classes populaires sont soumises aux diktats des patrons et des gouvernements néolibéraux qui tous sans exception se sont évertué à démanteler nos acquis sociaux (sécurité sociale, droit du travail, services publics, …). Les luttes et les résistances populaires n’ont fait – qu’au mieux – retarder ces réformes que les patrons ont décidé de nous imposer par la force.

Les Gilets Jaunes ne revendiquent pas – comme d’aucun pourrait l’affirmer – le droit de polluer mais refuse simplement que le poids économique des mesures environnementales repose sur le dos des classes populaires. Au contraire, c’est les plus précaires (ici comme dans le sud global) qui souffrent déjà des changements climatiques et d’un système capitaliste destructeur pour l’environnement. Il serait donc faux de croire que la lutte pour les droits sociaux s’oppose à celle de l’écologie, elles doivent bien au contraire converger.

Le mouvement des Gilets Jaunes est complexe et multiple mais exprime bien le ras-le-bol généralisé et la volonté de ne plus se laisser faire. Certains patrons et l’extrême droite ont bien compris l’intérêt de détourner cette colère spontanée pour servir leurs propres intérêts (électoraux ou économiques). On ne peut pas le nier, certains gilets jaunes sont sensibles aux sirènes de (l’extrême) droite, mais d’autres au contraire s’organisent pour virer les fachos et les patrons du mouvement et pour lui donner des objectifs et des revendications qui servent les intérêts des classes populaires dans la diversité de sa composition.

Face à cet enjeu majeur nous ne pouvons pas nous contenter d’une position attentiste. Chaque jour nous discutons avec des militant-e-s, des syndicalistes, des citoyen-ne-s qui nous appellent à les rejoindre dans le mouvement et à venir renforcer la lutte avec des idéaux progressistes.

En aucun cas, on ne pourrait tolérer que certains dans le mouvement des Gilets Jaunes, invisibilisent celles et ceux qui dans notre société sont déjà les plus précaires ; les femmes, les racisé-e-s, les sans-papiers, qui sont également les catégories les plus sur-exploité-e-s de prolétaires. C’est notre rôle de marteler cette réalité et de la mettre à l’agenda des Gilets Jaunes (à l’image du Comité Vérité pour Adama ou du Collectif Rosa Parks par exemple).

Fidèle à notre objectif de rassembler celles et ceux qui désirent lutter contre les mesures néolibérales nous appelons donc les militant-e-s à converger avec la lutte des Gilets Jaunes pour porter ensemble l’égalité et la justice sociale sur base de revendications claires telles que ;

L’augmentation du salaire minimum.

L’augmentation de la pension minimum et l’abaissement de l’âge de départ à la pension.

L’inconditionnalité des allocations de chômage et d’insertion.

La régularisation des sans-papiers.

Le refinancement, la gratuité et l’égalité d’accès aux services publics.

Une vrai justice fiscale (impôts sur la fortune et le patrimoine) pour financer la transition écologique et les services publics.

NB : nous demandons à chacun-e de respecter la volonté d’indépendance des Gilets Jaunes, de venir sans couleur politique et sans intention avant-gardiste !