Fête des régicides

Une galette des rois un peu spéciale cette année ! Pour une fois, les rois ne seront pas à l’honneur, mais bien les anarchistes qui ont (tenté de) débarrasser le monde de certains de ses plus grands malfaiteurs : des chefs d’État. Nous célèbrerons donc Gaetano Bresci, Luigi Lucheni, Sante Caserio, Gennaro Rubino, et tant d’autres qui cherchèrent par leurs actes à détruire le monde mortifère de l’autorité.

Au menu : galette des régicides, jeux et musique, pour commencer l’année en beauté !