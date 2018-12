Syndicalisme et Laïcité

Conférence-Débat avec Julien DOHET (Historien, Libre Penseur)

Terminer L’Internationale par un « à bas les calotins », au-delà d’un aspect pouvant sembler folklorique et anachronique, révèle certains liens et une histoire commune en Belgique entre Laïcité et mouvement ouvrier. Retracer et expliquer l’origine et la signification de cette particularité belge, c’est aussi retracer une partie de notre histoire sociale et nous interroger sur son actualité »

Nos débats sont ouverts et vous pouvez donc inviter les amis laïques ou simplement intéressés de connaître nos points de vue et d’en débattre.