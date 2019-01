[ENGLISH BELOW]

[NEDERLANDS HIERONDER]

Avec pas mal de retard, un groupe de personnes motivées aimerait participer à l’élan de solidarité internationale initié il y a maintenant quatre ans sous la forme de convois solidaires.

Le 24 février, au moins 27 fourgons relieront différents lieux à Exarcheia, à Athènes. Médicaments, lait en poudre, langes, denrées non périssables, jouets et autre matériel de première nécessité en soutien aux initiatives autogestionnaires qui font face depuis des années maintenant aux conséquences de l’austérité. Ces groupes proposent une aide concrète à travers des cuisines populaires, le logement de personnes précaires, dont de nombreuses personnes migrantes, la distribution de médicaments et bien d’autres choses qu’on ignore sans doute.

Quoiqu’il en soit, nous aimerions nous greffer à cette dynamique et organiser une collecte de dons à Bruxelles en vue de remplir un ou, soyons optimistes, plusieurs vans.

On est pour le moment qu’un petit groupe qui a vocation de s’agrandir, si vous voulez aider pour ces 6 semaines de rush, vous êtes les bienvenu.es.

Pour plus d’informations sur la nature de la collecte : http://lamouretlarevolution.net/

Le lien du documentaire "Sur la route d’Exarcheia" réalisé l’année passée : https://vimeo.com/284106841

Des projections seront organisées !

Les besoins qu’on a déjà identifiés :

Trouver des camionnettes libres du 24 février au 10 mars inclus

Lever des fonds, soirées bénéfits, projections, tables d’hôtes, ...

Communication

Lieu de stockage sur Bruxelles pour entreposer les dons jusqu’au départ

Des graphistes, artistes, illustrateurs.trices motivé.es nous faire des beaux visuels pour les events-réaliser des affiches ou vêtements sérigraphiés

De la traduction (FR/NL/EN)

Du temps, de l’énergie et de la motivation

Des bons plans pour acheter/récupérer le matériel de la liste pour pas cher

Au plaisir de voir comment tout ça pourrait se mettre en place,

L’équipe convoi solidaire bxl

Si vous avez des questions, contactez nous via convoisolidairebxl@riseup.net

[NEDERLANDS]

We weten dat we wat laat zijn maar, met een kleine groep vrienden, willen we graag bijdragen aan het initiatief van wereld wijde solidariteit dat 4 jaar geleden begon. Een konvooi van camionette dat naar Exarcheia, Athene Rijd.

Op 24 februari verzamelen er minstens 27 camionettes vanuit verschillende locaties en gaan naar Exarcheia, gevuld met medicijnen, babymelk, gedroogd eten, speelgoed en andere noodzakelijke spullen. Deze logistieke steun gaat allemaal naar de zelf georganiseerde plaatsen, die strijden tegen de crisismaatregelen en de extreme armoede die het genereerd. Ze organiseren collectieve keukens, helpen de vluchtelingen, verdelen medicijnen en vele andere initiatieven dat we niet kennen.

Dus.. wij zouden heel graag meegaan met dit internationaal solidair netwerk en organiseren een benefietavond in brussel om 1 camionette te vullen. Misschien is het wat optimistisch, om er meerdere te vullen ?!

Nu zijn we nog maar met enkele maar willen meer mensen en organisaties samen brengen om dit te laten werken in de korte tijd dat we hebben.

Voor meer info over de goederen :http://lamouretlarevolution.net/

om de documentaire te zien van vorig jaar : https://vimeo.com/284106841

er zal binnen kort een voorstelling plaatvinden !

Te doen :

• Zoek camionnet(ten) die we kunnen gebruiken van 24 feb tot 10 maart

• Geld verzamelen ; benefied feesjes, screenprinting, ...

• Zoek een stockage plaats

• Communicatie

• Vertalingen (EN/FR/NL)

• Tijd, energie en motivatie

• Ontwerpers, artiesten, of iedereen die bereid is een handje te helpen bij het ontwerpen van posters of logo’s om te printen op kleren

We kijken er naar uit om jullie te ontmoeten en te zien hoe we dit kunnen laten werken !

[ENGLISH]

On the 24 the of February, at least 27 vans from different places will reach Exarchia, Athens. Carrying with them ; medicines, powdered milk, diapers, long-life food, toys and other essential materials to support the self organized initiatives that are facing consequences of austerity for years. These groups are proposing to help with, for example, solidarity kitchen, lodgment solutions for people in precarious situations including migrants, medicine distribution and many other services.

So, we’d like to join this movement and organize a benefit party in Brussels in order to fill one, or, let’s be optimistic, several vans.

We’re just a small group now, in the motion of growing, and if you’re interested to help for the next 6 weeks, you’re more than welcome !

For more information about the fundraise : lamouretlarevolution.net

The link of the documentary : “On the road of Exarchia” from last year : vimeo.com/284106841

What we need :

· Vans available for 24th of February to the 10th of Mars.

· To raise funds ; benefit party, projections, solidarity kitchen, …

· Communication

· Free space in Brussels ; to store materials until departure date

· Any motivated graffitists, artists, illustrators, who can make beautiful pieces/photos for the events, posters or serigraphy clothes.

· Translation ( FR/NL/EN)

· Time, energy, and motivation !

· Good ideas to buy/find the materials from the list, for cheap

Will be a great pleasure to see how all this could work out,

Convoy solidarity team bxl

If you have any questions, contact us by ; convoisolidairebxl@riseup.net