[CINE DE QUARTIER]Un mois projection sur la désobéissance civile

Le ciné de quartier, c’est un projet porté par plusieurs personnes issues du quartier volta et ses alentours. C’est l’envie d’ouvrir le temps d’un soir un espace pour regarder des documentaires, des films, et en discuter après.

Chaque mois, une thématique encadrera les projections. Ce mois de janvier, on abordera la désobéissance civile via 4 projections chaque mercredi de 18 à 22h.

MERCREDI 9/01 : "De la dictature à la démocratie"

Rencontre avec Gene Sharp, auteur de « De la dictature à la démocratie », un guide pratique de la lutte non-violente contre les régimes autoritaires.

MERCREDI 16/01 : "Monde arabe : l’onde de choc"

Les équipes de Spécial Investigation ont suivi la révolution égyptienne et ses répercussions en Algérie, au Yémen et en Syrie. Dans tous ces pays, la jeunesse réclame plus de justice et plus de démocratie. Ses armes : la non violence et les réseaux sociaux d’Internet. Mais tout n’est pas aussi « spontané » qu’il n’y paraît

MERCREDI 23/01 : "Documentaire sur Gezi"

Un documentaire sur les révoltes en Turquie qui eurent lieu en 2013.

MERCREDI 30/01 : "Expériences de Milgram : la suite"

Un documentaire récent sur la célèbre expérience de Milgram.

INFOS : il y aura un bar ouvert et de la récup au programme au niveau de la nourriture. Ambiance chaleureuse garantie et on aménagera des petites tables pour discuter avec ceux et celles qui veulent après le film.