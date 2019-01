2019 se lève là où finissent les terres d’Europe, où plongent les vertiges du Vieux Monde. Oui, le Portugal sera notre escale ; pied à terre méridional pour les premières hirondelles de retour prématuré de leur exode africain, annonciateur d’un printemps encore lointain.

Il n’y aura certes pas d’œillets sur les tables, mais on vous promet une révélation gustative des saveurs portugaises, un brunch composé de plats traditionnels révolutionnés par la variable invendue.

Et parce que le Portugal se laisse porter par les vagues du progressisme, on se permet d’avoir espoir dans les alternatives qui poussent ici et là, à Bruxelles, une plateforme citoyenne, une monnaie locale…

On a hâte de vous retrouver et vous accueillir pour fêter ensemble cette nouvelle année, pleine de promesses de renouveau et de vivre ensemble !

* Brunch à prix libre mais conscient *

Capacité max. 60 personnes > Venez tôt !

Plus d’info sur la page de l’évènement : https://www.facebook.com/events/888315878226564/