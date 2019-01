Soirée de Soutient à L’accroche

OYOY !

On organise une soirée en soutien à notre ASBL

Diverses workshops, table d’hôtes, ribambelle de concerts d’enfer jusqu’au bout de la nuit, et bien sûr tout ça à prix libre !! ça va être la folie veneeeez :))

PROGRAMME FANTASTIQ :

16H -------------- WORKSHOPS -----------------

19H -------------- TABLE D’HÔTE Vegan ----

20H --------------- CONCERTS -------------------

23H ---------------- DJ SETS ----------------------

4H ------------ - - - THE END ♥

LINE UP : FROM HIP HOP THROUGH PUNK TO ACID

20H

Surprise perf (R’n’B Hip Hop)

20H30 - Las Lloronas

(World Blues Feminist Poetry)

21H30 - Grand sorcière

(Electro Rock Psyché)

22H30 - MUD

(Post Rock Garage)

23H - Vice Avarice

(Antechrist Progressive Techno Vocoder)

00H - Sound Motion

(4 DJ > House - Acid Funk Disco Techno Jungle D’n’B)

https://www.mixcloud.com/sbn6/?fbclid=IwAR2QdM99dndIL-L88s45TjhXcrZ3NkoxJq2zm332Gy9P8abp1Sx-tMz2KUA

https://soundcloud.com/hugo-crt-drl?fbclid=IwAR3uZo8BDrFNtrhQ5-wmR8fpS_avG7fB2bkaJ-Ri4AmNf83GZ4OfoQWtSjc

https://soundcloud.com/kukubengu-wazabenga/kkbng-journey-1

2H - CC,CV ?

(Des transats et du respect)

3h : Foukabo

(Acid Techno)

https://www.mixcloud.com/foukabo/stream/

Si vous voulez en savoir plus sur le projet que vous êtes en train de soutenir à la sueur de votre fantastiQ face sur le dancefloor allez voir notre page fb -----> ASBL L’accroche

https://www.facebook.com/ASBL-Laccroche-571829513282372/