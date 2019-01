Vernissage de l’exposition du projet "Masculinités"

VERNISSAGE : jeudi 10/01 à partir de 18h00

Exposition du 10/01 au 15/02 : durant les heures d’ouverture de La Maison des Femmes / Het Huis van de Vrouw (lundi-vendredi 09h00 - 16h00) et pendant les événements de Le poisson sans bicyclette. Entrée libre.

L’EXPOSITION

Le poisson sans bicyclette présente MASCULINITÉS, une exposition consacrée à notre projet « Construire une approche féministe des masculinités ».

C’est quoi être un homme aujourd’hui ? Quels privilèges découlent de cette position dominante ? Comment prendre sa responsabilité face aux violences sexistes ? Voici le point de départ du travail de déconstruction et de réflexion créative que nous avons amorcé avec un groupe d’hommes au travers d’ateliers de réflexion et d’écriture. Animés en collaboration avec Garance ASBL, Genres Pluriels et Le Mât Remue ASBL, nos ateliers se sont déroulés dans un cadre féministe et ont mis à jour l’importance de créer des espaces pour explorer une thématique dont les hommes tardent à s’emparer. C’est avec un don certain que Marie Leprêtre a amené les hommes du groupe à plonger dans leurs vécus et leurs connaissances pour nous livrer des textes sincères qui mettent à jour et défient la masculinité hégémonique.

Cette exposition présente les textes issus de ces ateliers, mis en voix pour l’occasion par Jeanne Cousseau, ainsi que les séries photographiques de deux photographes qui ont chacune accepté d’explorer cette thématique. À travers ses portraits de dragkings tout droit sortis d’un atelier avec le performeur Eclipse, Nora Noor nous emmène dans un univers pastel et jette le trouble sur la binarité de genre. De son côté, Odile Keromnes est allée à la rencontre d’hommes dont les rôles et les expressions de genre viennent interroger les codes du modèle dominant de la masculinité.