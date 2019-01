6ème cérémonie des Doigts d’or

Le mercredi 23 janvier 2019, de 19h30 à 22h00, aura lieu la

LA 6e CEREMONIE DES DOIGTS D’OR

Les Oscars du Capitalisme 2018

Une première en Belgique, en partenariat avec le journal KAIROS, avec l’entarteur NOËL GODIN,





BANDE-ANNONCE

Chaque année, le PAP’40 et le Cardinal Triple A de l’Église de la Très Sainte Consommation récompensent les serviteurs zélés de la $ainte Croissance et du Grand Capital en leur remettant cette statuette en or tant convoitée... le Doigt d’Or !

La soirée consiste en une rétrospective des vidéos marquantes de l’année, un passage en revue des séquences cultes de l’année 2018 prouvant que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes... surtout pour nous, les plus riches de la planète !

Dans les catégories :

MEILLEURE PUBLICITÉ / MEILLEURE RÉPLIQUE / MEILLEUR ACTEUR / DOIGT D’OR DU FÉMINISME / MEILLEURE FRAUDE / MEILLEUR DISCOURS ANTI-MIGRANT / MEILLEURE INNOVATION QUI INNOVE LA VIE / MEILLEURE BRAVOURE POLICIÈRE



Mise en scène : Aurélien Ambach Albertini

Écriture : Aurélien Ambach Albertini & Alessandro Di Giuseppe

Graphisme : Vincent Lhomme

Sculpture : Bertrand Sion

Teaser & Habillage vidéo : Nathalie Fourcy

Stage communication & administration : Margaux Lassalle & Agathe Denis





Billets disponibles sur : https://www.helloasso.com/associations/compagnie-triple-aaa/evenements/6e-ceremonie-des-doigts-d-or-a-bruxelles