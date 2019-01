[discussion] Santiago Maldonado et la lutte des Mapuche

Discussion en anglais à l’occasion de la sortie du livre Wënuy. Por la memoria rebelde de Santiago Maldonado (possibilités de traduction).

En partant de deux parcours de lutte qui se sont croisés, celui de Santiago Maldonado, enlevé et tué par l’État argentin, et celui du peuple mapuche, qui cherche sans relâche à récupérer son territoire et son identité collective, nous voulons donner un aperçu des conflits sociaux qui se renforcent dans la région du monde dominée par les nations argentine et chilienne.

Alors que le capital et les États tentent d’appauvrir et d’aggraver la condition des prolétaires, qu’il s’agisse des Argentin.es, des Chilien.nes, des Mapuches, des Qoms, des Wichís ou des migrant.es, les mouvements sociaux se multiplient, se rencontrent et approfondissent leurs relations.

Mouvements aborigènes, luttes contre l’exploitation minière et forestière, contre le fracking et l’industrie agroalimentaire, grèves de prisonniers, mouvement des femmes, manifestations urbaines massives contre la réforme des retraites et des lois sur le travail… et la liste n’en finit pas.

Les échos de 2001 résonnent à nouveau.

Starting with two paths of struggle that crossed, one by Santiago Maldonado, dissapeared and killed by the Argentinean State, and another by the Mapuche people, that constantly tries to recover their territory and collective identity, we intend to give an overview of the social conflicts that are deepening in the region dominated by the Argentinian and Chilean nations.

While Capital and the States are trying to pauperize and worsen the condition of the proletarians, whether they are argentinians, chileans, mapuche, qom, wichi or inmigrants, there is a growing number of social movements that are finding each other and deepening their links.

Aboriginal movements, struggles against mining, foresting, fracking and agrobusiness, prisoner strikes, the women’s movement, massive urban manifestations against the change in retirement funds and labor laws, and the list goes on and on.

Echos of 2001 are resonating once again.