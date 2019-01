Sexta-Feria portuguesa (TDM#23)

Pour ce premier voyage de 2019 en terre portugaise, le Medex s’invite au Cinéma Nova, une institution dans le secteur du cinéma indépendant à Bruxelles et un modelè de gestion collective et horizontale.

Nous avons le plaisir de vous y inviter pour une soirée qui se déroulera de la manière suivante :

18h : Les portes s’ouvrent au son d’une playlist portugaise et d’une expo photo (présentée par le Nova) des images des tournage du réalisateur Pedro Pinho

18h30 : On sirote un verre de porto (trop tôt ? naaaan) en écoutant David qui fera une conférence détendue du titre : "Le pays à l’ouest". Tout cela vous mettra appétit et c’est pour cela que à

19h : On commence la table d’hôte et la lecture des poèmes vont se prolonger jusqu’à

20h : heure où commence "A fabrica de nada" "L’usine de rien"

Nous vous préparons encore des surprises pour l’after movie, mais pour en savoir plus, il faudra attendre encore un petit peu.

Plus d’infos sur la page de l’évènement : https://www.facebook.com/events/285199288821404/