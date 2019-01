Constitution du Front Antifasciste de Liège 2.0

Pour le confort de toutes et tous et suite à l’engouement que suscite la constitution du Front Antifasciste, nous ouvrirons les portes dès 19:30. Nous commencerons à 20:00 et l’événement se terminera à 22:30. Merci de votre compréhension !

Pendant des années un Front Antifasciste a été actif sur Liège qui rassemblait de nombreux acteur-trice-s, institutionnels ou non, de la région liégeoise. Ce front pluriel a été, nous en sommes convaincus, d’une importance significative dans l’absence de réelle présence d’une extrême droite structurée dans notre région. Il a notamment empêché à au moins deux reprises (en Outremeuse et en Hors-château), que celle-ci dispose d’un local qui lui aurait permis de se rassembler et s’organiser.

Force est cependant de constater que les dissensions au sein de l’extrême droite et ses résultats électoraux insignifiants ont quelque peu endormi les antifascistes qui ont peut-être cru trop vite que la bataille était gagnée. Si une coordination avec une réelle existence au-delà d’un nom ou d’un label n’existe plus depuis des années, l’antifascisme reste une réalité dans la région liégeoise. De nombreuses associations, structures, groupes militants ont, de manière plus ou moins importante, cette dimension dans les valeurs qu’elles et ils portent. Beaucoup ont ainsi continué à mener des projets d’éducation et de formation sur ces questions. Tout comme des groupes affinitaires ont continué à mener un combat sur le terrain. Mais si ces différentes actions et pratiques se côtoient, une réelle liaison permettant de les renforcer mutuellement manque.

Ce constat est d’autant plus alarmant que le danger jamais disparu a fortement repris force et vigueur les dernières années, particulièrement depuis la constitution du dernier gouvernement. Plusieurs indicateurs montrent que la vigilance envers les idées d’extrême droite et envers celles et ceux qui les portent a baissé d’un à plusieurs crans. Une tolérance mal comprise a ouvert des brèches dans un cordon sanitaire que l’on pouvait penser clairement établi.

C’est pourquoi nous proposons de relancer un Front Antifasciste à Liège en ce mois de janvier 2019. Un front regroupant le plus largement possible toutes les sensibilités de l’antifascisme sans jugement de valeurs sur les méthodes ou les degrés d’engagements mais ayant un objectif clair et précis : la lutte contre les propos, idées, actions de personnes ou de groupements d’extrême droite. Il sera un lieu d’échange des pratiques, informations, et actions de toutes celles et ceux qui y participeront.

Soyons un maximum ce 30 Janvier ! Invitions large !

L’ANTIFASCISME, C’EST L’AFFAIRE DE TOUTES ET TOUS !