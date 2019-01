« Une réforme appelée « pacte d’excellence » a pour ambition (légitime) de lutter contre les inégalités à l’école, l’échec scolaire et les choix par relégation. On ne peut que souscrire à ces objectifs ambitieux et humanistes. Toutefois, la mise en œuvre révèle des incohérences, des discours mensongers, des aberrations pédagogiques que les enseignants dénoncent à juste titre (...). De plus l’examen du contenu de cette réforme met en évidence qu’elle conduira à un diminution phénoménale de la maîtrise des savoirs (particulièrement chez les enfants des classes sociales les moins favorisées) à davantage d’inégalités, à la suppression de l’enseignement technique à une dualisation accrue du système éducatif, à un désengagement massif de la Communauté de son enseignement public (privatisation) au profit de l’école privée catholique (j’expliquerai, chiffres à l’appui, que le non pacte de non excellence, c’est un transfert de 60 millions d’euros vers l’école privée catholique) : il s’agit donc bien de « non excellence ». Jules Jasselette

La conférence sera présentée par, Jules Jasselette, enseignant pendant 24 ans , ancien secrétaire permanent de la CGSP enseignement, ancien président de la régionale de Liège de l’Association des Enseignants Socialistes et ancien échevin de l’Instruction publique de la Ville de Liège.