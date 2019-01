sur http://www.cadtm.org/Pas-de-loi-climat-Pas-de-rue-de-la-Loi

— - NL eronder ! ---

Si 75 000 personnes qui marchent ne suffisent pas, il faut venir dire plus fort et plus près du pouvoir qu’il est temps d’enclencher un vrai changement de système.

Comme le GIEC, nous sommes convaincu.e.s qu’il faut modifier rapidement, radicalement et de manière inédite tous les aspects de la société. Nous n’y arriverons qu’en laissant la très grande majorité des énergies fossiles dans le sol, en passant au 100% renouvelables, en changeant nos modes de production et de consommation, en répartissant mieux les richesses et surtout en allant chercher les moyens pour la transition chez les plus gros responsables.

Pour faire entendre ces idées, quoi de mieux qu’aller ensemble devant le 16, rue de la Loi ? Nous viendrons le dimanche 27/01, au 16 rue de la Loi. Puis nous rejoindrons la marche Rise for Climate - 4th edition - Citizen Mobilization. Comme le 2/12, nous serons en famille, avec des ami.e.s, pacifiquement. Nous viendrons avec nos craies et nos pancartes et écrirons ce que nous voulons dans la loi… sur la rue de la Loi ! Nous y viendrons en musique et en fanfare pour égayer notre rassemblement. D’abord une fois, puis si rien ne bouge, nous viendrons le nombre de fois qu’il faudra, une fois, deux fois, trois fois...

Tant qu’il n’y a de vrai plan pour le climat, il n’y aura pas de rue de la Loi. Et oui pas de loi climat, pas de rue de la Loi !

Bien sûr, il parait que c’est une zone neutre. Mais, nous savons qu’il n’y a pas de zone neutre climatique. Est-ce que désobéir ne devient pas légitime et nécessaire face à l’un des plus grands enjeux de ce siècle ? C’est un petit risque pris face au danger de l’inaction. Nous avons montré que nous pouvons réclamer calmement et fermement des changements indispensables, la réponse n’est que mépris et hypocrisie. Nous irons donc face au 16. Nous y dirons notre détermination à ne plus laisser faire la destruction climatique, à réduire les inégalités sociales à travers la lutte contre le réchauffement climatique, à ne pas accepter de fausses solutions ou de demi-mesures. Nous voulons faire de la justice climatique et sociale une priorité.

Nous voulons que la Belgique adopte immédiatement une loi climat, comme le premier pas du changement systémique nécessaire.

Le changement climatique ne s’essouffle pas. Nous non plus. Le monde politique ne bouge pas. Nous le ferons bouger.

#JePeuxPasJaiClimat #OccupyForClimate

Fbk : https://www.facebook.com/events/211489939755265/

Geen Klimaatwet ? Geen Wetstraat !

Wanneer een klimaatmars van 75 000 mensen niet genoeg is, moeten we de machthebbers duidelijk maken dat het tijd wordt voor een reële systeemverandering !

Net als het IPCC, geloven wij dat we zo snel mogelijk en op een radicale manier alle aspecten van onze samenleving moeten veranderen ! Dit is enkel haalbaar als we de ontginning van fossiele brandstoffen NU stopzetten. We moeten gaan voor een transitie naar 100% hernieuwbare energie samen met een verandering in onze productie en consumptie. Maar vooral door het probleem aan te pakken bij de grootste vervuilers. Het zijn immers de meest kwetsbare groepen (evengoed hier als in het Zuiden) die lijden onder de klimaatsverandering en onze huidige destructieve economie.

Tijd voor actie ! Op zondag 27/01 komen we samen voor nummer 16 op de Wetstraat. Gewapend met krijt en slogans, zullen we schrijven wat we willen veranderen aan de wet…. En dit op de Wetstraat !

Op 27/01 een eerste keer, werkt het niet komen we een tweede keer terug, en zo verder… Tot er verandering komt !

Zolang er geen wet is, geven we de Wetstraat niet vrij. Geen wet, geen Wetstraat !

De Wetstraat mag dan wel een neutrale zone zijn, voor het klimaat bestaan er geen neutrale zones. Wat is een beetje ongehoorzaamheid in vergelijking met wat op het spel staat ? Het is maar een klein risico tegenover de gevolgen van ons zwijgen. We probeerden reeds op een kalme, maar duidelijke manier de noodzakelijke veranderingen te eisen ; het antwoord was minachting en hypocrisie. Samen zullen we op de 16de sterk staan. Net als tijdens de klimaatmars, zullen één familie zijn, vrienden en vriendinnen, en allemaal pacifistisch.

We zullen onze standvastigheid duidelijk tonen : we blijven de vernietiging van onze aarde en de ongelijkheden die hiermee gepaard gaan bestrijden. Fake oplossingen en halve maatregelen aanvaarden we niet meer.

Wordt deze actie niet serieus genomen worden, dan komen we terug.

De klimaatsverandering zal niet verdwijnen. Wij ook niet. De politieke wereld staat stil en wij zullen voor actie zorgen !

There’s no planet B !

Fbk : https://www.facebook.com/events/211489939755265/