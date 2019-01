Réunion publique et participative organisée par le groupe d’action de la France insoumise de Bruxelles, avec Benoit Schneckenburger, candidat de La France insoumise aux prochaines élections européennes et docteur et agrégé de philosophie.

Soirée sur le thème de la laïcité : "Mon combat principal concerne la défense de la souveraineté démocratique. Elle passe non seulement par la lutte contre les lobbies, mais également par celle des libertés fondamentales, notamment la liberté de conscience et donc la laïcité. Cette dernière doit être promue en Europe. La montée des fascismes n’est pas inéluctable, à condition de redonner des espoirs à toutes les parties de la population : nous serons ceux qui protègent là où les traités européens détruisent."