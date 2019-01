[Fr]

La solidarité étant une arme puissante, nous organisons un Convoi Solidaire au départ de Bruxelles vers Exarcheia, un quartier autogéré à Athènes qui peut à bien des égards servir d’exemple en termes d’organisation autour des questions d’inclusion, d’autonomie et d’initiatives sociales. Les collectifs actifs dans ce quartier tentent de répondre à la crise sociale et migratoire grecque et mobilisent autant les habitant·es permanent·es que les volontaires internationaux·ales, les occupant·es temporaires et les militant·es.

PROGRAMME :

Truella

René Binamé

Club Durruti

...

Il y aura de la bouffe et pleins de surprises !

Tu veux nous aider ? Tu souhaiterais avoir plus d’infos ? Contacte nous via convoisolidairebxl@riseup.net

Infos sur le convoi : http://lamouretlarevolution.net/

[Nederlands]

Solidariteit is een krachtig wapen, we organiseren een solidariteitskonvooi dat vertrekt vanuit Brussel naar Exarcheia ; een zelfbestuurd/georganiseerd/autonoom district in Athene, dat in veel opzichten een voorbeeldfunctie kan vervullen rond kwesties van inclusie, autonomie en sociale initiatieven. De actieve collectieven in dit district proberen te reageren op de sociale en migratiecrisis en mobiliseren zoveel mogelijk permanente inwoners als internationale vrijwilligers, tijdelijke bewoners en militanten.

Kom en dans met ons, de opbrengsten zullen gebruikt worden voor deze internationale solidariteit !

PROGRAMMA :

Truella

René Binamé

Club Durruti

...

Er zal genoeg eten zijn en vele verrassingen !!!

Wil je ons helpen ? Bereid om meer informatie te krijgen ? Neem contact met ons op via convoisolidairebxl@riseup.net

Info over het konvooi : http://lamouretlarevolution.net/

[EN]

Solidarity is a powerful weapon, we are organising a Solidarity Convoy departing Brussles going to Exarcheia ; a self-managed district in Athens, who can in many respects serve as an example of orginisation around matters of inclusion, autonomy, and social initiatives. The active collectives in this district are attempting to respond to the social and migratory crisis, and mobilise as many permanent habitants as international volunteers, temporary occupants, and militants.

Come and dance with us, benefits will be used for this international solidarity !

PROGRAM :

Truella

René Binamé

Club Durruti

...

There will be plenty of food and many surprises !!!

Wanna help us ? Willing to get more informations ? contact us at convoisolidairebxl@riseup.net

Info about the convoy : http://lamouretlarevolution.net/