Discussion autour de l’anarchie

Le deuxième lundi du mois, on parle d’anarchie à l’anarchive.

La haine et le racisme s’immiscent toujours plus entre les individus, on fait la chasse aux pauvres et aux migrants, les politiques menées par nos dirigeants vont vers toujours plus de libéralisme acharné, la démocratie ne sert que les nantis de ce monde, les contestations sociales semblent faibles et hasardeuses. Tu te dis, comme nous, que ça ne peut pas durer et qu’il est plus que temps d’en parler et de créer autre chose.

Un autre chose, où personne ne pourrait imposer sa volonté à autrui, où nous pourrions nous organiser sans chef et sans hiérarchie, où l’argent et le travail, les frontières et les nations, les lois et les ordres, les prisons et les flics, n’auraient plus de raison d’être.

Un monde où toi et moi on pourra vivre librement.

Par des discussions autour de l’anarchie, on espère rencontrer des gens, créer du débat et partager des idées.

(Par contre, ne sont pas conviés : tout parti politique quel qu’il soit, tout facho, raciste, sexiste ou homophobe, toute personne qui n’aurait pas envie d’écouter et de respecter les autres.)

Attention, l’accès se fait par l’arrière

Appelez-nous si vous galérez : 02/650 21 66