Discussion sur le "manifeste contre le travail"

Le troisième lundi du mois, à l’anarchive, c’est groupe de lecture.

On lit un texte à l’avance, on en cause, puis on décide du texte du mois suivant. Pour cette reprise, on propose le « manifeste contre le travail » du groupe Krisis. Des exemplaires sont dispos à la bibli (attention, c’est un peu long, faut pas s’y prendre la veille !).

Attention, l’accès se fait par l’arrière

Appelez-nous si vous galérez : 02/650 21 66