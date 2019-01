GREVE - Vrouwenstaking - Toutes en grève - Women’s strike

vendredi 8 mars 2019 /

toute la journée / point de rencontre à confirme

Grève féministe - ce 8 mars ✊♀

Le Collecti.e.f 8 maars Belgique invite toutes les femmes* à participer à la grève le 8 mars 2019.

Les femmes sont victimes de violences sexistes, racistes et économiques. Elles sont agressées, battues, violées parce qu’elles sont femmes. Aussi parce qu’elles sont musulmanes, parce qu’elles sont noires, parce qu’elles sont trans. Elles sont sous-représentées dans les milieux politiques, culturels, sportifs, académiques, etc. Partout dans le monde elles sont discriminées. Elles vivent des situations économiques plus précaires et gagnent, à métier égal, moins que leurs homologues masculins. Elles assument la plupart du travail domestique et le soin des enfants, gratuitement et de manière invisible.

◆◆◆ NEDERLANDS ◆◆◆

In België, zoals overal ter wereld, zijn vrouwen nog steeds slachtoffer van heel wat geweld : seksistisch, racistisch, economisch. Ze worden geïntimideerd, fysiek aangevallen en seksueel misbruikt. Omdat ze vrouw zijn. Maar ook omdat ze moslima zijn, niet blank, transgender,...

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de politiek, in de culturele, sportieve en academische wereld. Nog steeds worden ze gediscrimineerd, gelijk waar ter wereld. Vaak leven ze in economisch moeilijkere omstandigheden, en verdienen minder voor hetzelfde werk als hun mannelijke collega’s. Ze nemen nog steeds het grootste deel van het huishouden voor hun rekening, alsook van de opvoeding. Hun onbetaald werk wordt zelden erkend.

Het collectief 8 maart België heeft als doel om een vrouwenstaking te organiseren op 8 maart 2019, Internationale Vrouwendag, en werd hiervoor geïnspireerd door de Spaanse vrouwen. Zij legden hun land plat in maart 2018 door massaal te stoppen met werken, zorgen, studeren en consumeren.

Contact : 8maart8mars@gmail.com

Le 8 mars prochain, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, mettons le pays à l’arrêt en cessant massivement de travailler, de prendre soin, d’étudier et de consommer.

* La grève est ouverte à toute personne qui se reconnaît dans l’identité de femme.

Les revendications et informations pratiques seront prochainement partagées sur cet événement.

◆◆◆ ENGLISH ◆◆◆

The Collective 8 March Belgium invites all women* to participate in a nation-wide strike and protest on the next 8th March in 2019.

Women around the world are victims of gender-based, racist and economic violence. They are assaulted, beaten and raped because they are women*. But also because they are Muslim, because they are black, because they are trans. They are under-represented in political, cultural, academic, sporting and other circles. All over the world they are discriminated. They live in more precarious economic situations and earn less than their male counterparts in the same occupation. They do the majority of the domestic work and childcare which is free of charge and invisibly.

The Collective 8 March Belgium is determined to organise a women’s strike* on 8th March 2019, the next International Day of Struggle for Women’s Rights. We are inspired in particular by the strike movement of the Spanish women, who stopped their country in March 2018 by massively ceasing to work, take care, study and consume.

We look forward to seeing you there !

Contact : 8maart8mars@gmail.com