Le "printemps arabe" est-il définitivement enterré ? Ne resteraient que les espoirs trahis, les guerres et la contre-révolution ? En réalité, à suivre de près les dynamiques sociales et les mutations par le bas, il y a bien un avant et un après 2011, qui se donne à voir dans la permanence, l’intensité et la diversité des mouvements sociaux. Et dans les tentatives des régimes en place de les instrumentaliser ou réprimer.

Autour de la dernière publication du CETRI, État des luttes, Moyen-Orient et Afrique du Nord, qui brosse un tableau, pays par pays, des acteurs, enjeux et ressorts des mouvements sociaux ces dernières années, nous voulons ici proposer un double éclairage particulier. D’une part, sur la situation en Égypte, la montée en puissance des islamismes dans la région, et les luttes sociales. D’autre part, sur les enjeux et mouvements socio-environnementaux, qui tendent à se développer dans plusieurs pays.

Avec Sarah Ben Néfissa (directrice de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et chercheuse associée au CETRI) et Jonathan Piron (historien et politilogue, chercheur au sein d’Etopia et spécialiste de l’Iran). Modération : Frédéric Thomas (chercheur au CETRI et coordinateur de l’ouvrage).

Entrée libre