Une édition spéciale de notre Tour du Monde en 183 assiettes s’offre à vous. Une véritable exploration à travers les plaines, les forêts et les montagnes de l’antique Empire Inca.

Un itinéraire immobile, suivant les témoignages et histoires partagées par nos trois ambassadeurs culinaires originaires de la Bolivie, du Pérou et d’Equateur.

Un défi de taille pour nos trois chefs qui devront se mettre d’accord sur un menu commun, préparé évidemment sur la base de denrées alimentaires invendues. Mais aussi une chance inouïe pour vous de goûter à non pas une, mais trois traditions culinaires !

❗ Un petit rappel : notre projet, non-subsidié, n’est possible que grâce au soutien financier que vous nous apportez. Le brunch est à prix libre et conscient, ce qui permet à chacun de venir manger chez nous selon ses moyens.

Capacité max : 60 personnes. First come, first served !

Plus d’info sur la page de l’événement : https://www.facebook.com/events/633443097089540/