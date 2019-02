Trois pays rassemblés le temps d’une soirée, pour vous guider à travers la Cordillère des Andes. Sur les sentiers sonores et les notes de confidence d’artistes et de belles âmes originaires d’Equateur, du Pérou et de Bolivie pour un évènement inattendu accueilli par le collectif Au Quai.

L’événement culturel se transforme en une fiesta latina avec cumbia à bailar, une conférence féministe en sud-Amérique, une exposition de tissus traditionnels et d’objets artisanaux en provenance de la Bolivie et du Pérou, et encore des court-métrages, une table d’hôte aux saveurs des ‘street food’ andins, des lectures sous une musique équatorienne. Tu es parti pour rester un bon bout de temps car il y aura aussi de quoi danser.

Plus de détails sur la programmation sont à venir sur la page de l’évènement : https://www.facebook.com/events/2027784823953806/