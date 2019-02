Rassemblement antifasciste

Suite à la venue du néo fasciste Théo Francken, il est plus que nécessaire d’être des centaines, et même plus pour lui dire de dégager. Francken ne mettra pas les pieds à Liège pour faire sa promo de l’apologie du crime fasciste. Nous ne pouvons pas nous permettre qu’un tel homme qui a clairement du sang sur les mains ne vienne dans une ville comme Liège. Pas de Théo dans nos quartiers, pas de quartier pour Théo. De Semira à Mawda : #NiOubliNiPardon !

Le lieu du rassemblement sera communiqué dès lors que nous saurons le lieu exact de la conférence. Stay tuned, stay antifa.

Liège est antifa et le restera ! Face aux fachos et à leurs idées morbides, autodéfense populaire !

Fascistes = valets du capital !

L’ANTIFASCISME EST L’AFFAIRE DE TOUTES ET TOUS !

