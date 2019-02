Semaine d’aperçu introductif sur des luttes décoloniales en Amérique, en Afrique et en Europe. Du 22 au 28 février 2019.

PALIMPSEST OF THE AFRICA MUSEUM - Matthias De Groof & Mona Mpembele

de Matthias De Groof, Docu-fiction – 60’

Après plus de 100 ans d’existence, le plus grand musée colonial au monde symbole d’arrogance vis-à-vis du non-occident, fait peau neuve : une ossature coloniale, mobilisée par une musculature scientifique, tente de muer son apparence au monde. L’institution convoque les experts de ses différents organes et accepte de se concerter avec des délégués d’associations africaines au sein du structure créée à cet effet : le COMRAF. Celle-ci participe au diagnostic et tente d’immuniser le corps muséal pour un nouveau siècle d’histoire. Mais qu’est-ce qui obscurcit une décolonisation totale du musée ?

En présence de

ANNE WETSI MPOMA – à propos du musée de Tervuren et de l’implication des diasporas africaines dans sa rénovation.

LAURA NSENGIYUMVA – à propos de son travail d’artiste sur la décolonisation

LILI ANGELOU assurera la modération