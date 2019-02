Jeanne et Marie se rencontrent alors qu’elles font du stop, l’une pour prendre des vacances loin de son studio et de ses examens, l’autre pour rentrer chez sa mère et reprendre son boulot. Elles se lient et décident de prolonger leur voyage, abandonnant derrière elles leurs vies rangées. Pas à pas, voiture après voiture, elles s’enfoncent dans une épopée qui ne leur permettra plus de revenir en arrière. Elles ne vont nulle part, elles vivent, libres, se confrontant comme elles le peuvent au monde qui les entoure et à son hostilité croissante, dans leur épuisant voyage où les horizons sont infinis mais les ports d’attache inexistants, où la normalité et le pouvoir (patriarcal, économique, étatique) les traque sans relâche, où elles sont seules dans le vide.

Film d’Alain Tanner, 1979, 2h.