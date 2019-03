Projection du documentaire "La Domination Masculine"

Bonjour !

Nous vous invitons chez nous pour regarder un film. A l’occasion du 8 mars on vous propose "La Domination Masculine" un documentaire sorti en 2009 réalisé par Patric Jean. Rendez-vous à la Passi/fié/flore (180 Boulevard du Jubilé à Molenbeek) à partir de 20h30 pour la projection. S’en suivra des discussions si l’envie est là.

Peut-on croire qu’au XXIème siècle, des hommes exigent le retour aux valeurs ancestrales du patriarcat : les femmes à la cuisine et les hommes au pouvoir ? Peut-on imaginer que des jeunes femmes instruites recherchent un " compagnon dominant " ? Que penser d’hommes qui subissent une opération d’allongement du pénis, " comme on achète une grosse voiture " ?

Si ces tendances peuvent de prime abord sembler marginales, le film nous démontre que nos attitudes collent rarement à nos discours.

L’illusion de l’égalité cache un abîme d’injustice quotidiennes que nous ne voulons plus voir. Et où vous jouez votre rôle.

A travers des séquences drôles, ahurissantes et parfois dramatiques, le film nous oblige à nous positionner sur un terrain où chacun pense détenir une vérité.

Entrée Libre faut toquer à la porte