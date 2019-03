Où que l’on se situe dans l’action sociale,

on finit toujours par retomber sur le problème du logement

UNE BRIQUE DANS LA GUEULE est une initiative de structures sensibles à la problématique du logement et actives sur le terrain : la Maison de Quartier Bonnevie, le Centre Vidéo de Bruxelles - CVB, la Fédération des Services Sociaux (FDSS), la Fédération bruxelloise de l’Union pour le Logement (FéBUL), Inter-Environnement Bruxelles (IEB) et le Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat (RBDH) avec la collaboration de l’Espace Social Télé-Services.

UNE BRIQUE DANS LA GUEULE, c’est d’abord sensibiliser à la question du logement, créer du lien entre les personnes qui souhaitent s’investir sur la question et étendre les synergies et collaborations au-delà du secteur du logement au sens strict.



VENDREDI 22/03/2019 - 13:30 > 22:00

13:30 : Accueil

14:00 > 15:30 : Projection du film Jeu de LOI - #14 Ateliers Urbains ; interventions RBDH et FéBUL sur la crise du logement à Bruxelles et propositions de solutions

15:30 > 18:00 : Réflexion en vue de créer du lien et ouvrir l’imaginaire des luttes

18:00 > 20:00 : Drink / Petite restauration / Prix libre

20:00 > 22:00 : Projection du film The Water Front/ Débat : le logement et la précarité énergétique

RDV à la Tour à Plomb, 24 rue de l’Abattoir - 1000 Bruxelles





COUP2POUCE - LE SEUL MÉDIA SANS MODE D’EMPLOI prend part au Micro Festival UNE BRIQUE DANS LA GUEULE et vous propose deux émissions thématiques à voir sur BX1



DIMANCHE 10/03/18 - 14:30 + redif.

L’ABRI un film de Pierre Schonbrodt / Immersion dans le monde de Florian, Louviérois de 18 ans qui s’est retrouvé à la rue du jour au lendemain. C’est depuis l’abri de jour "L’Étape" qu’il mène ses démarches et son combat pour retrouver un logement.

DIMANCHE 24/10/19 - 14:30 + redif.

ABRIS-TOIT / C’est quoi habiter ? : le collectif interroge la crise du logement, sa marchandisation, les actions de résistance et nouvelles configurations, explore des piste de solutions et tente de donner une impulsion positive et engagée face à la crise du logement.

www.coup2pouce.be