Malgré un climat chamboulé qui nous a offert un mois de février à 20 degrés, on accueille l’arrivée du printemps avec une tradition ancestrale : Norouz. Premier jour du calendrier solaire persan, ce sera l’occasion pour nous de découvrir une culture iranienne festive, dont les origines remontent au temps où Zarathoustra descendit de sa montagne.

Un Norouz intime, autour d’une table symbolique, pour sublimer la culture richement poétique d’un pays trop longtemps isolé. On ne parlera pas des voyous de l’histoire, seulement de la beauté des instruments, des métaphores et symboles dévoilés par des artistes iraniens et iraniennes qui vivent leur exil à Bruxelles.

La fête se déroulera au Tipi et pour la première fois, l’entrée se fait sur réservation (espace d’accueil limité). Entrée à prix libre. Cash only.

Plus d’info sur la programmation sur la page de l’événement : https://www.facebook.com/events/587319028413014/