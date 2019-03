15 mars, Global Strike for Future !

Grève mondiale pour notre avenir. Un appel aux jeunes du monde.

En 2015, nos gouvernements se sont engagés à Paris, de protéger notre futur en gardant le réchauffement climatique en-dessous les 2 degrés Celsius, de façon juste au niveau sociale en climatique. Trois ans ont passé et notre futur semble plus sombre que jamais. Le pari gourmand est que trois degrés Celsius de réchauffement serait acceptable ! Les scientifiques ont des preuves que même 2 degrés de réchauffement vont causer des famines, sècheresses, inondations, tornades, guerres et extinction.

Et tout cela car les adultes d’aujourd’hui s’en fiche de demain. Ils volent notre futur devant nos yeux ! Les adultes ne sont pas assez mature pour nous raconter la réalité des choses, même cela les enfants doivent s’en occuper !

Pourquoi étudier pour un futur qui bientôt ne sera plus, et si personne ne fait rien pour sauver ce futur ? Quel est le sens d’apprendre des faits si les faits les plus importants ne signifient rien pour notre société ? Quel est le sens de l’éducation si nos gouvernements n’écoutent pas les personnes éduquées ?

Aujourd’hui nous utilisons 100 millions de barils de pétrole chaque jour. Il n’y a pas de loi pour changer cela. Il n’y a pas de règles pour garder ce pétrole dans la terre. Nous ne pouvons pas sauver le monde en jouant selon les règles, car les règles doivent changer.

Greta Thunberg nous a inspiré en faisant le grève devant son parlement suédoise chaque vendredi. Depuis août 2018, des milliers d’étudiants dans plus de 30 pays du monde entier ont fait la grève devant 300 parlements et mairies.

Le 15 mars, nous allons créer une grève profonde ensemble. Pour montrer que la crise climatique est une vraie crise. Rejoignez-nous !

Nous faisons la grève pour dire à nos gouvernements de faire leurs devoirs et de nous donner des preuves. Nous voulons des preuves d’un chemin sur bien au-delà les 2 degrés !

Si les adultes ne sont pas capables de nous donner cette preuve, ils doivent être honnêtes, et admettre cet échec. Qu’ils se joignent à notre grève !

Tous les adultes honnêtes, sans preuve, se joindront à notre grève le 15 mars.

Dit aux adultes de soutenir notre grève, dit leur de nous joindre, dit leur que tu as besoin d’eaux pour avoir un chance de survie dans le futur !

Depuis 40 ans déjà, toutes le couleurs politiques, sont en train de perdre la guerre contre le changement climatique. Maintenant on a seulement le temps de réduire le sévérité du désastre !

Nous avons besoin de preuve ! Global Climate Strike For Future ! Un appel aux jeunes du monde !

https://www.fridaysforfuture.org/

Regardez la carte des actions prévues ce jour-là :

https://www.fridaysforfuture.org/events/map