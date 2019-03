Attention changement de lieu !! Foire internationale du livre alternatif à Gand !!

Notez tout cela dans votre calendrier ! Cette année, la Foire du Livre Alternatif aura lieu le 23 mars 2019 à’T Landhuis’.Warmoezeniersweg 10 ! (10min en vélo de gare Sint-Pieters ou 22min avec le bus et à pied, bus 65 + 5min à pied)

En raison de trop grandes divergences d’opinion sur la façon de penser et d’agir avec de schuur/timelab, nous avons mis fin à notre coopération et avons choisi de continuer à travailler avec’T Landhuis. Nous allons en faire une édition fantastique.

Markeer het allemaal in jullie agenda ! Dit jaar zal de Alternatieve Boekenbeurs doorgaan 23 maart 2019 in ‘T Landhuis, warmoezeniersweg 10. 10min met de fiets vanaan sint-pieters of 22min met de bus en tevoet of bus 65 en 5min te voet)

Wegens te grote meningsverschillen in denken en handelen met de schuur/timelab hebben we onze samenwerking hiermee opgezegd en gekozen om verder samen te werken met ‘T Landhuis. Wij zien dit alvast kei hard zitten en gaan er een fantastische editie van maken.