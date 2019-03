Bloquons la ville ! Manifestation à Turin le 30 Mars

BLOQUONS LA VILLE !

Ils font la guerre aux pauvres et ils appellent ça requalification.

Résistons contre les proprios de la ville !

Gouvernements et proprios essayent de nous étouffer avec une normalité

faite de guerres, militarisation des villes, conditions d’exploitation de

plus en plus dures, traque aux immigrés et haine entre les pauvres.

Ils veulent se débarrasser de celleux qui cherchent à lutter contre la

dégradation des conditions de vie et qui tentent de subvertir cet ordre

social. C’est le cas des 13 compagnon.ne.s arrêté.e.s en février dernier.

Continuons à résister et à lutter !

GIADA, SILVIA, ANTONIO, LORENZO, NICCO, BEPPE, POZA, STECCO, NICO, AGNESE,

SASHA, RUPERT, GIULIO.

LIBERTE POUR TOUS ET TOUTES !

SAMEDI 30 MARS 2019 MANIFESTATION A TURIN