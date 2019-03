Le SCI, FIAN et le Champ du Chaudron ont le plaisir de vous inviter à une soirée rencontre :

La campagne, la ville et des légumes frais :

des IDÉES et des ACTIONS concrètes pour un autre modèle alimentaire.

Notre agriculture s’est industrialisée, les terres cultivables sont bétonnées et les paysans et paysannes peinent à avoir accès à la terre et à vivre de leur métier.

Pourtant on sait déjà que se nourrir demain sera un challenge et que nous devons changer de modèle agricole pour en trouver un respectueux des gens et de l’environnement. Et que la terre est une ressource à protéger.

Des modèles alternatifs existent.

Mais lesquels ? Comment les soutenir ? Comment changer sa consommation ? Qui produit des légumes en Belgique et comment ? Comment agir pour une autre nourriture de demain, aussi bien individuellement que collectivement ?

Nous avons le plaisir de vous inviter à une soirée rencontre avec des acteur·trices du terrain qui vous présenteront différentes pistes d’action accessibles aux habitant·es de la ville.

Au programme des pistes pour : trouver des paniers de légumes, cultiver soi-même, donner un coup de main occasionnel à des petits producteur.trice.s locaux, semer des fleurs en ville, faire son compost...

Rencontre, apéro, info, atelier diy bombes à graines !

Pour tous ceux et celles qui veulent du changement et sont pret·es à se lancer !