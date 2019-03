Préparation de l’Opération BIM BAM

Opération BIM-BAM* - Ateliers de préparation

Alors qu’on enferme les exilé·es à Vottem depuis 20 ans, l’évasion fiscale ne s’est jamais aussi bien portée ! Les frontières pour les pauvres et la libre circulation des capitaux sont les 2 faces d’un même système ... Mais une action surprise d’envergure se prépare !

Nom ? Opération BIM-BAM*

But ? Dénoncer la criminalisation des migrations et l’impunité de la fraude fiscale.

Lieu et date ? Encore tenus secrets, les détails précis de l’action seront révélés ce 16 mars.

La clé de sa réussite ? Une participation massive et joyeuse ! Amène ton énergie et parles-en autour de toi !

Grosse action = grand besoin de matériel ... C’est pourquoi on a besoin d’un max de monde ce 16 mars pour des Ateliers de préparation de l’action surprise !

De 14 à 18h à la Casa Nicaragua (rue Pierreuse 23)

On s’occupe du matos, prends tes bras et ton imagination.

La journée de préparation se poursuivra après à Barricade pour une auberge espagnole à partir de 18h puis une soirée d’info et discussions dès 20h...

A partir de 20h - Soirée d’information et de discussion

Quels sont les liens entre capitalisme et migrations ? Qui en profite ? Comment inverser la vapeur ? Focus sur les cabinets d’audit, rouages de l’ombre essentiels aux prédations capitalistes.

Au début, ce n’étaient que quelques cabinets d’avocats fiscalistes. Ils servaient de passeurs aux industriels voulant fuir l’impôt. Puis ils se sont multipliés et se sont organisés. Ils sont devenus tellement puissants qu’ils ont pris le contrôle de pays entiers, transformés en paradis fiscaux. À partir de ces bases arrières, ils ont mené des assauts dévastateurs sur les pays recolonisés : pillage des ressources naturelles, privatisations sauvages, vol de terres, magouilles financières, siphonage des recettes publiques ...

Aujourd’hui, ils sont devenus quasiment intouchables et font la loi dans toutes les instances internationales. C’est désormais par vagues entières que les capitaux émigrent sans aucune barrière et pillent jusqu’aux dernières miettes les pays recolonisés, forçant souvent les populations à chercher ailleurs une vie plus digne ...

Pour toutes ces raisons, nous disons : Cabinets d’audit Not Welcome !

Stop aux flux d’émigration fiscale incontrôlés !

On ne peut pas laisser partir toutes les richesses du monde !

Fin du laxisme envers les exilés fiscaux !

Délivrons des Ordres de Quitter le Territoire aux multinationales prédatrices !

Viens t’informer sur les cabinets d’audit et discuter des liens entre capitalisme et migrations dans le cadre de la préparation de l’opération Bim-Bam.

*Bienvenue Ici les Migrant·es - Basta les Auditeurs Magouilleurs