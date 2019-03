Biblithèque Vivante / Levende Bibliotheek

BIBLIOTHÈQUE VIVANTE

(NL versie hieronder)

La Bibliothèque Vivante est de retour !

Nous vous attendons les 30 et 31 mars 2019 en compagnie de nos partenaires Passa Porta et Citizenne / Vormingplus.Brussel.

Au programme, de 14h à 18h, la Bibliothèque Vivante (bien sûr !) mais aussi de chouettes activités ouvertes à tous et toutes dans le cadre du Passa Porta Festival et Brussels most empathic city.

Envie d’en savoir plus ? Visitez notre site : http://www.laconcertation-asbl.org/cultural-action-projects/bibliotheque-vivante/

Infos & Contact : Francesca Magagni

f.magagni@laconcertation-asbl.org | 0484/49.40.96

LEVENDE BIBLIOTHEEK

De Levende Bibliotheek komt terug !

Afspraak op 30 & 31 maart 2019 met onze partners Passa Porta en Citizenne / Vormingplus.Brussel.

Van 14u tot 18u, jullie zullen van de Levende Bibliotheek kunnen genieten (natuurlijk !) maar ook andere verscheidene activiteiten voor iedereen in het kader van het Passa Porta Festival en Brussels most empathic city !

Om meer te weten over het project : http://www.laconcertation-asbl.org/cultural-action-projects/bibliotheque-vivante/

Info & Contact : Benedicte Serroen

Benedicte.Serroen@citizenne.be | 0478.877.344