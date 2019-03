Jérôme Baschet est historien, il enseigne depuis plus de 20 ans à l’Université Autonome du Chiapas au Mexique. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’expérience zapatiste et le dépassement du capitalisme. Où en est le mouvement zapatiste après 25 ans d’insurrection ? Pourquoi cette insurrection indienne est-elle considérée par beaucoup comme l’an 1 du mouvement altermondialiste ? Face à la tyrannie du présent, comment ce mouvement rebelle regarde-t-il l’avenir sans renier son passé ? Plus que jamais, ce qui se passe dans les montagnes du Mexique fait écho aux luttes près de chez nous. L’expérience zapatiste présente de fortes affinités avec celle des rebelles du Rojava, mais aussi avec celle des zadistes (Notre-Dame-des-Landes) et plus récemment encore avec les gilets jaunes.

Discutant : Amaury Ghijselings, activiste

“Nous sommes l’histoire têtue qui se répète pour ne plus se répéter”

