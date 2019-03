Le Festival Alimenterre vous invite à sa projection de mi-saison !

L’occasion de voir ou revoir le passionnant documentaire « La Planète Lait » d’Andreas Pichler.

LE FILM

Andreas Pilcher - 2017 - 90’ - VOSTFR - Allemagne

En Europe, en Asie ou en Afrique, le lait s’impose comme le symbole de la croissance démesurée d’une production mondialisée. Comment les vaches sont-elles devenues les fournisseurs d’une industrie hautement technologique ? Qui trouve-t-on derrière ce marché ? Existe-t-il des alternatives ? Quels sont les bienfaits du lait ?

Ce film part à la rencontre des agriculteurs, des représentants de la filière laitière, des politiques, des lobbyistes et des scientifiques sur plusieurs continents en quête de réponses.

RENCONTRE-ÉCHANGE

À l’issue de la projection, nous vous proposons un moment d’échange autour de l’industrie du lait et de son impact sur les producteurs laitiers du Nord et du Sud.

PRATIQUE

Date : jeudi 11 avril

Tarif : 5€

19h - 20h30 Projection

20h30 - 21h30 Débat

LA CAMPAGNE

Le Ciné Club Alimenterre s’intègre dans la campange de SOS Faim,"N’exportons pas nos problèmes" sur la thématique du lait. La surproduction laitière a des conséquences dramatiques à la fois pour les producteurs.trices européens et ouest-africains : ici, elle ne leur permet pas de vivre de leur travail et là-bas, elle étouffe les filières locales.

>> Le 10 avril (la veille), venez soutenir les éleveurs européens et ouest-africains autour d’une crêpe party ! >> Ensemble contre le dumping du lait ! #crepeparty